Omicidio Chiara Poggi Garlasco | perizia dna unghie vittima compatibile con Sempio

C'è "piena concordanza" tra l'aplotipo y rilevato nel 2007 su due unghie di Chiara Poggi e la linea paterna di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Garlasco. E' l'esito della perizia, riportato da alcuni quotidiani e confermato da più fonti, firmata dalla genetista Denise Albani, l'ultimo e più importante capitolo dell'incidente probatorio in corso da mesi a Pavia L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: perizia, dna unghie vittima compatibile con Sempio

