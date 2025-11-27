Omicidio Chiara Poggi dalle nuova analisi sul dna arriva la svolta | per i consulenti del gip c’è piena concordanza con la linea paterna di Andrea Sempio

Nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi riaffiora un elemento rimasto a lungo sullo sfondo: il materiale genetico trovato sotto due unghie della giovane, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. L’analisi biostatistica condotta da Denise Albani, genetista del gabinetto di polizia scientifica e perita nominata dalla gip di Pavia, indica “piena concordanza” tra l’aplotipo Y rilevato all’epoca e la linea paterna di Andrea Sempio, oggi indagato. Una compatibilità che, secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera e da Repubblica, ricondurrebbe quel profilo genetico a un numero ristrettissimo di individui: in sostanza ai parenti maschi dell’indagato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

