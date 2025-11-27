Omicidio Annalisa Rizzo l’avvocato Catena | Ogni giorno si uccide un pezzo di vita
La vicenda di Annalisa Rizzo, che la Procura di Vallo della Lucania ha ricostruito come un femminicidio seguito dal suicidio del marito, Vincenzo Carnicelli, riporta alla luce una ferita che il Paese conosce fin troppo bene. Non è solo una storia giudiziaria: è l’ennesimo segno di una violenza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
