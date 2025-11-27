Omicidi Villa Pamphili procura chiede giudizio immediato per Kaufmann

(Adnkronos) – La procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio della figlia Andromeda e della compagna Anastasia Trofimova, trovate senza vita il 7 giugno scorso a Villa Pamphili. Alla luce degli elementi raccolti i pm di piazzale Clodio, nell’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, contestano all’americano . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

