Omicidi Villa Pamphili procura chiede giudizio immediato per Kaufmann
(Adnkronos) – La procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio della figlia Andromeda e della compagna Anastasia Trofimova, trovate senza vita il 7 giugno scorso a Villa Pamphili. Alla luce degli elementi raccolti i pm di piazzale Clodio, nell'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, contestano all'americano .
