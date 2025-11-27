Omicidi di Cairo e Spada | ergastolo confermato per i fratelli Morleo escluso il metodo mafioso

BRINDISI – Confermato il fine pena mai nei confronti di Cosimo Morleo ed Enrico Morleo, ma viene esclusa l'aggravante del metodo mafioso, mentre resta quella della premeditazione. Anche la Corte d'assise d'appello di Lecce ha condannato all'ergastolo i due fratelli, per gli omicidi degli.

