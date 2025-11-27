Omaggio a Gabriella Ferri in anteprima a Sabaudia il 29 novembre presso l' oasi di Kufra
Lo spettacolo “Dove sta Zazà” creato appositamente dal Maestro Alberto Laurenti che ne firma la regia artistica, debutterà in anteprima a Sabaudia la sera del 29 novembre presso l'Oasi di Kufra, per poi approdare nei teatri romani. Un omaggio inedito, alla presenza della sorella, del figlio e dei nipoti dell'artista romana, pensato e costruito per una delle cantanti più iconiche e affascinanti del panorama musicale che più di tutte ha racchiuso nelle sue interpretazioni i colori, le reminiscenze e le emozioni dei paesi mediterranei. Otto artisti sul palcoscenico, le voci straordinarie di Nadia Natali e Sara Fois, i virtuosismi dei Rumba de Mar e del maestro Laurenti alla chitarra per raccontare non solo Gabriella Ferri ma anche le sue contaminazioni musicali con Luigi Tenco, Pierpaolo Pasolini, Ennio Morricone. 🔗 Leggi su Iltempo.it
