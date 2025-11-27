Oltre cento computer rubati in una scuola ritrovati a casa di una coppia
I carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese hanno restituito agli studenti dell'Istituto Tecnico Industriale di Alife i 114 computer rubati nella notte del 24 novembre scorso, e ritrovati a Napoli presso l'abitazione di due coniugi (un 32enne e una 28enne) denunciati per ricettazione. La. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Alife, i carabinieri recuperano e restituiscono 114 computer rubati alla scuola - Una porta forzata in piena notte, un laboratorio informatico svuotato e oltre cento computer scomparsi, mettendo in ginocchio la didattica ... Si legge su pupia.tv