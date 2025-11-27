Oltre cento computer rubati in una scuola ritrovati a casa di una coppia

I carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese hanno restituito agli studenti dell'Istituto Tecnico Industriale di Alife i 114 computer rubati nella notte del 24 novembre scorso, e ritrovati a Napoli presso l'abitazione di due coniugi (un 32enne e una 28enne) denunciati per ricettazione. La. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

