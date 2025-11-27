Oltre 300 studenti all' evento ' Romagna | generazioni al lavoro - I nuovi calcolatori quantistici'

Oltre 300 studenti e studentesse provenienti da Istituti superiori di Forlì-Cesena e di Rimini, accompagnati dai loro docenti, hanno partecipato con grande entusiasmo all'evento "Romagna: generazioni al lavoro - I nuovi calcolatori quantistici". L'iniziativa, che si è tenuta a Bologna al Dama. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Oltre 300 studenti all'evento 'Romagna: generazioni al lavoro - I nuovi calcolatori quantistici'

Argomenti simili trattati di recente

Si parla tanto di studenti che non rispettano più le regole. Di scuole sempre più inclini a non tollerarli. E del ministro dell’Istruzione che oltre i due giorni di sospensione obbliga gli organi collegiali ad individuare attività esterne, presso centri autorizzati, che pos - facebook.com Vai su Facebook

La Regione stanzia oltre 1mln per potenziare l’inclusione degli studenti con disabilità nelle scuole paritarie. @alessiarosolen “Un impegno concreto per garantire continuità ai servizi educativi e colmare le risorse che lo Stato non copre”. tinyurl.com/3s4ude6 Vai su X

Oltre 300 studenti del Badoni in gara tra corsa e nuoto: tempi da record - L'istituto si conferma punto di riferimento per lo sport scolastico: quasi 200 alla campestre, 100 in vasca. Secondo leccotoday.it

OLTRE 300 STUDENTI ALLA GIORNATA DI SPORT DELL’ISTITUTO BADONI - LECCO – L’ Istituto Badoni di Lecco ha vissuto una giornata di sport e aggregazione straordinaria, grazie alla consueta gara campestre d’istituto e alla competizione di nuoto, che complessivamente han ... Si legge su lecconews.news

Badoni da record: oltre 300 studenti in gara tra corsa campestre e nuoto - Prestazioni di altissimo livello e grande partecipazione Energia, impegno e talento dei giovani del Badoni LECCO – L’Istituto Badoni di Lecco ha vissuto una giornata di sport e aggregazione straordina ... msn.com scrive