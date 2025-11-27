Oltre 150 immobili confiscati alla criminalità organizzata in Bergamasca | 63 già assegnati ai Comuni per il riuso sociale
Treviglio. Centocinquantadue immobili confiscati alla criminalità organizzata in provincia di Bergamo: è la fotografia scattata dall’ Anbsc (Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata): di questi, 63 sono già stati trasferiti ai Comuni per dare seguito a progetti di riutilizzo sociale mentre la restante parte è ancora in attesa di destinazione. E’ quanto emerso dal dossier relativo al 2024 “Mafie, criminalità organizzata ed economica in provincia di Bergamo” che Luca Bonzanni, giornalista e curatore dell’Osservatorio su mafie, criminalità organizzata ed economica, ha esposto in occasione della VII Giornata della Legalità, Etica Pubblica e Trasparenza che ha avuto luogo nella mattinata di mercoledì 26 novembre al Tnt di Treviglio a cui hanno preso parte centinaia di studenti del territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
