Nella passata stagione sfiorati i 14mila spettatori (13.974 per la precisione, di cui 1.600 ospiti). Finì 2-2 (fu proprio Zaro a rovinare la festa ai bianconeri) con il Cesena che viaggiava in zona playoff e il Modena con meno ambizioni. Era solo la quinta giornata di campionato. Quest’anno lo scenario del derby è diverso, ma sono sempre 14mila le presenze attese (già venduti 3.945 biglietti, di cui 1.325 nel settore ospiti): il campionato è già alla 14ª giornata, il Modena punta al salto in A forte della seconda posizione in classifica con il Cavalluccio che gli tiene il fiato sul collo, a tre lunghezze in quarta posizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oltre 150 gli agenti a presidiare lo stadio