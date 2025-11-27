Olive rubate dalla tomba | Gesto ignobile e doloroso
"Qualcuno ha raccolto e portato via tutte le olive dall’ulivo posto sopra la tomba di mio fratello Max, danneggiando anche la pianta". Un doloroso sfregio è stato compiuto al cimitero di Cavriago sulla tomba di Massimiliano Torpinoche, il 51enne scomparso nel luglio 2023 e ricordato con affetto da tanti in Val d’Enza. La sorella Monica, titolare insieme al marito Alberto Accursio della gelateria Yogorino, denuncia con amarezza quanto accaduto, probabilmente nel weekend. "Un gesto ignobile – racconta – L’albero era stracolmo di olive ed è stato completamente sradicato. il ladro si sente ricco, intelligente o fortunato? Io spero solo che chi l’ha fatto si penta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
