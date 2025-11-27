Oi vita mia nelle sale il film scritto e diretto da Pio e Amedeo

Una storia umana, che mette al centro la commedia senza rinunciare alla profondità dei sentimenti. Con la partecipazione straordinaria di Lino Banfi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Oi vita mia, nelle sale il film scritto e diretto da Pio e Amedeo

Oi Vita Mia, Recensione: la prima regia di Pio e Amedeo tra ironia e intimità - Oi Vita Mia, il terzo film di Pio e Amedeo ma il primo anche da registi, è una piacevole sorpresa per ironia e maturità. Come scrive hynerd.it

Pio e Amedeo, da oggi nelle sale "Oi vita mia": «Finalmente siamo noi al cento per cento» - Hanno spiccato il volo Pio e Amedeo: i due comici foggiani sono diventati “grandi” e finalmente liberi di potersi esprimere anche sul grande schermo. Come scrive msn.com

Oi Vita Mia, recensione del debutto alla regia di Pio e Amedeo - La recensione di Oi Vita Mia, esordio alla regia di Pio e Amedeo: un film tenero e imperfetto, tra inclusività, ironia e commozione. cinefilos.it scrive