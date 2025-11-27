OGR Charity Night | Amici di Piero 2025 a Torino il live con Willie Peyote Meg Samuel
OGR Charity Night Amici di Piero è la maratona benefica che unisce musica e solidarietà a Torino, la line up e i biglietti. Domenica 7 dicembre torna alle OGR Torino uno degli appuntamenti più amati e partecipati del calendario musicale: OGR Charity Night Amici di Piero. La ventiseiesima edizione della maratona benefica che unisce musica e solidarietà, in memoria del cantante e fonico Piero Maccarino e della fotografa Caterina Farassino, figure indimenticabili della scena torinese. Come da tradizione, saranno gli Amici di Piero a salire sul palco della Sala Fucine, esibendosi gratuitamente e alla pari, senza gerarchie: un grande abbraccio collettivo che celebra la musica come gesto di comunità e vicinanza. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
