Oggi in Usa è il giorno del Ringraziamento cosa e come si festeggia

(Adnkronos) – Oggi, 27 novembre, negli Stati Uniti cade una delle feste più importanti dell'anno, il Thanksgiving, il Giorno del Ringraziamento. In Italia è ormai un giorno noto grazie ai film e alle serie tv prodotti oltreoceano: il tacchino farcito e tagliato in famiglia, la parata di Macy's a New York, il momento di raccoglimento . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it