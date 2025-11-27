Oggi giornalisti in sciopero | i comunicati di Fnsi e Fieg

Di seguito il comunicato della Fnsi, Federazione Nazionale Stampa Italiana, sindacato unitario dei giornalisti italiani. Oggi, venerdì 28 novembre, le giornaliste e i giornalisti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

oggi giornalisti sciopero comunicatiSciopero dei giornalisti: i comunicati di Fnsi e Fieg - I giornalisti hanno indetto uno sciopero nazionale per oggi (venerdì 28 novembre). msn.com scrive

oggi giornalisti sciopero comunicatiSciopero giornalisti, i comunicati Fnsi e Fieg - Il sito Internet del Messaggero non viene aggiornato dalle 6 di venerdì 28 novembre alla stessa ora di sabato 29 per lo sciopero indetto dalla Federazione nazionale della Stampa. Si legge su ilmessaggero.it

oggi giornalisti sciopero comunicatiOggi sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto nazionale - Scioperiamo perché il nostro contratto di lavoro è scaduto da 10 anni e soprattutto perché riteniamo che il giornalismo, presidio fondame ... Secondo tg24.sky.it

