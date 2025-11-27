Oggi 27 novembre San Virgilio da Salisburgo | vescovo evangelizzatore e uomo di grande cultura
Vescovo di Salisburgo e uomo di grande cultura, San Virgilio fu un grande evangelizzatore del mondo tedesco nell’VIII secolo. San Virgilio da Salisburgo, che si commemora oggi 27 novembre, fu un vescovo dell’VIII secolo ed operò in modo efficace lasciando un grande segno per quanto riguarda l’evangelizzazione dei popoli germanici a quell’epoca. Di origini irlandesi,. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Santo e aforisma del giorno, oggi 27 novembre 2025 - Santo del giorno 27 novembre: storia di Santa Caterina Labouré, significato spirituale, patronati e aforisma dedicato alla forza della semplicità. Scrive termometropolitico.it
Almanacco | Giovedì 27 Novembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Alfred Nobel sottoscrive il proprio testamento con il quale istituisce i riconoscimenti oggi noti come Premi Nobel, il fiume Tevere esonda in Umbria e a Roma raggiunge i 12 metri, livello record secon ... modenatoday.it scrive
Oggi 26 novembre, San Leonardo di Porto Maurizio: il predicatore che ideò la Via Crucis - Predicatore instancabile, san Leomnardo di Porto Maurizio è ricordato anche come colui che ideò la pia pratica della Via Crucis. Secondo lalucedimaria.it