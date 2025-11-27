Offerta lampo per Google Pixel 10 Pro XL | ora la versione da 512 GB costa meno della 256 GB
Google Pixel 10 Pro XL in offerta su Amazon a 949€ invece di 1.429€: sconto di 480€ sul top di gamma con Tensor G5, display OLED 6,8", tripla fotocamera 50MP e 512GB. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Offerta Lampo – solo per oggi! Il decespugliatore Honda UMK435 UE è in sconto a €519 invece di €695. Fa parte delle offerte BLACK WEEK su plando.it Approfitta dell’offerta fino a mezzanotte! #blackweek #offertalampo #honda decespugliatore plando b - facebook.com Vai su Facebook
Offerta LAMPO sul Google Pixel 10 Pro XL! Quasi 500€ di sconto - Questo smartphone Android di ultima generazione vi conquisterà con l'intelligenza artificiale Gemini, una tripla ... Si legge su tomshw.it
Google Pixel 10 Pro XL 512GB: sconto Black Friday di 480€, ma è una promo lampo! - Offerta lampo e sconto di quasi 500€ sul Google Pixel 10 Pro XL da 512GB, lo smartphone AI di ultima generazione con Gemini. hdblog.it scrive
Offerta da urlo per Google Pixel 10 Pro XL su Amazon, ma in quantità limitate - Offerta lampo da non perdere su Amazon: Google Pixel 10 Pro XL può contare su un super sconto oltre il 33% per il Black Friday! Come scrive tuttoandroid.net