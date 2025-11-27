Ocse | salirà età pensione70 anni Italia

14.55 In futuro in alcuni Paesi con età media elevata, tra cui l'Italia, l'età pensionabile potrebbe crescere fino a 70 anni, contro la media dei Paesi Ocse a 66,1. Lo stima l'Ocse in uno studio. Il tasso di occupazione dei lavoratori di età compresa tra 60 e 64 anni "è raddoppiato dal 2012, ma, attestandosi al 47% in Italia nel 2024, è ancora di 10 punti percentuali al di sotto della media Ocse",si evidenzia. Forte pressioni sul sistema pensioni dall'invecchiamento della popolazione:incide calo natalità e aspettativa vita più lunga. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it