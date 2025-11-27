Ocse | l' età della pensione salirà in molti Paesi in Italia a 70 anni
L'età pensionistica media "nei Paesi dell'Ocse passerà rispettivamente dai 63,9 anni e 64,7 anni per donne e uomini che sono andati in pensione nel 2024, ai 65,9 anni e 66,4 anni di chi ha cominciato la carriera nel 2024": è quanto si legge nel 'Panorama delle Pensioni 2025' pubblicato dall'Ocse. "Sulla base della legislazione in vigore - si precisa nel documento - l'età normale della pensione. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Argomenti simili trattati di recente
L’età pensionistica media "nei Paesi #Ocse passerà rispettivamente dai 63,9 anni e 64,7 anni per donne e uomini che sono andati in #pensione nel 2024, ai 65,9 anni e 66,4 anni di chi ha cominciato la carriera nel 2024". Così il rapporto Ocse: "Panorama d Vai su X
Ocse, l'età della pensione salirà in molti Paesi. In Italia si potrà andare a 70 anni o più. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
La «condanna» dei ventenni: per la pensione dovranno lavorare 50 anni - Delle trentotto nazioni che fanno parte dell’Ocse, l’organizzazione che si occupa di studi economici per le economie sviluppate, ce ne sono solo cinque in cui il reddito medio delle persone con più di ... avvenire.it scrive
Ocse invoca politiche per aumentare l'età lavorativa (2) - Inoltre, sempre secondo l'Ocse, "le riforme pensionistiche devono essere accompagnate da sforzi volti a stimolare la domanda di manodopera e a garantire che i lavoratori rimangano occupabili per tutta ... Secondo ansa.it
In pensione sempre più tardi: entro il 2060 l’età salirà ovunque in Europa - Entro il 2060 l’età per poter salutare il luogo di lavoro salirà ovunque, con la Danimarca che toccherà il record di quota 74 anni, seguita ... Riporta panorama.it