L'età pensionistica media "nei Paesi dell'Ocse passerà rispettivamente dai 63,9 anni e 64,7 anni per donne e uomini che sono andati in pensione nel 2024, ai 65,9 anni e 66,4 anni di chi ha cominciato la carriera nel 2024": è quanto si legge nel 'Panorama delle Pensioni 2025' pubblicato dall'Ocse. "Sulla base della legislazione in vigore - si precisa nel documento - l'età normale della pensione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ocse: l'età della pensione salirà in molti Paesi, in Italia a 70 anni