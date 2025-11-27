Ocse in pensione sempre più tardi | in Italia a 70 anni

In pensione a 70 anni. E’ quanto emerge nel rapporto ‘Pensions at a Glance 2025’ dell’Ocse, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. L’ Italia è il Paese con la futura età pensionabile più alta, assieme a Danimarca, Estonia, Paesi Bassi e Svezia. La media negli Stati dell’area Ocse aumenterà dagli attuali 64,7 e 63,9 anni a 66,4 e 65,9 anni per gli uomini e le donne che inizieranno la propria carriera lavorativa nel 2024. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ocse, in pensione sempre più tardi: in Italia a 70 anni

