Occupazione | cresce la domanda di lavoro presenti elementi di fragilità

Nel mese di novembre le imprese delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa prevedono circa 6.700 nuove assunzioni. A spingere la crescita è soprattutto il territorio lucchese, che segna uno dei recuperi più significativi dell'area. Il bilancio resta complessivamente positivo nell'intera area. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Occupazione: cresce la domanda di lavoro, presenti elementi di fragilità

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Per il direttore INPS Cimino, Brescia cresce sul lavoro ma cala demograficamente: il saldo migratorio sostiene occupazione e pensioni. #Brescia #Inps #lavoro #nascite #saldomigratorio #video - facebook.com Vai su Facebook

Il mercato del lavoro in costante crescita: l’Istat conferma il trend anche nel 2024. E al Sud l’occupazione cresce come al Nord Vai su X

Occupazione: cresce la domanda di lavoro, presenti elementi di fragilità - Lieve crescita delle opportunità, ma il saldo positivo dipende interamente dall'ingresso del settore agricolo nell'indagine: a novembre sono previste 2. Segnala pisatoday.it

Lavoro: boom occupazione al Sud, ma aumenta esodo giovani (Svimez) - Tra il 2021 e il 2024 il Mezzogiorno ha registrato un incremento dell'occupazione pari all'8%, contribuendo per oltre un terzo al milione e quattrocentomila nuovi occupati a livello nazi ... Si legge su milanofinanza.it

L'amara rivincita del Sud grazie al Pnrr: cresce più del Nord, ma non trattiene i suoi giovani. E i salari reali crollano - Tra 2021 e 2024 il Pil del Mezzogiorno aumenta dell’8,5%, contro +5,8% del Centro- Riporta msn.com