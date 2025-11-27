Obbligo scolastico | in Francia inizia a 3 anni in Italia dai 6 anni In Romania gli anni dell’obbligo sono 14 anni Un quadro europeo

L'età in cui si entra nel sistema scolastico obbligatorio e la durata del percorso variano in modo significativo da paese a paese. Le scelte compiute a livello nazionale riflettono approcci diversi all'educazione e alle politiche sociali, spesso modellati da fattori culturali, storici ed economici. A dare un quadro della situazione, il quaderno Eurydice "Sistemi educativi europei 20242025: grafici e principali caratteristiche in alcuni paesi"

