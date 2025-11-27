Nuvolento | Festa di Sant' Andrea

Un’intera giornata per vivere insieme la tradizione, la convivialità e la scoperta di Nuvolento.ProgrammaDalle 10:00 alle 21:00• Mercatino hobbisti e prodotti tipici e artigianali• Mostra “La Sacra Decade – Tema: gli Elementi”• Mostra delle stampe del Santo in biblioteca• Caldarroste, bevande. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Nuvolento: Festa di Sant'Andrea

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ciao amici e amiche! Siete tornati dalle vacanze? Noi sì, e siamo prontissimi per domani sera! Ci vediamo qui: Oratorio in Festa, via Rodone 17, Nuvolento (BS) #CardioVascolari #TributeBand #VascoRossi #Tour2024 #LiveMusic #RockOn #Vasco #Vasc - facebook.com Vai su Facebook

La Fiera di Sant’Andrea è pronta ad accendere Portogruaro: tradizioni, mostre, luna park e oltre 30 eventi - Portogruaro inaugura la 40ª Fiera di Sant’Andrea: 400 stand, eventi, tradizioni e menù d’oca. Lo riporta nordest24.it

Parghelia pronta a festeggiare Sant’Andrea: dal lancio delle castagne dal campanile ai giochi popolari in piazza - Le iniziative in programma nel fine settimana. Da ilvibonese.it

A Sant'Andrea la fiera, i Fuochi e la Festa delle feste - Si inizia venerdì 28 con il veglione per entrare nel vivo sabato 29 mostra della meccanica e del vivaismo frutticolo ... Secondo targatocn.it