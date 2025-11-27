Nuovo studio collega i tatuaggi al rischio di tumori | Cancro della pelle più probabile del 29%

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un team di ricerca svedese ha determinato che i tatuaggi sono associati a un rischio superiore del 29% di melanoma, un aggressivo tumore della pelle. Le maggiori probabilità di ammalarsi sono state osservate nei tatuati da più di dieci anni, mentre le dimensioni dei tatuaggi sembrano non influire sul rischio. Serviranno tuttavia studi più approfonditi per confermare l'associazione, già emersa da altre indagini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

