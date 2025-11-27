Nuovo sopralluogo dei pm in casa di Pamela
Nuovo sopralluogo ieri degli investigatori nella casa di via Iglesias dove la sera del 14 ottobre Pamela Genini, 29 anni, è stata uccisa con più di 30 coltellate dall’ex compagno Gianluca Soncin, il quale, dopo aver fatto copia delle chiavi nei giorni precedenti, entrò nell’abitazione e tese un agguato alla giovane. La nuova ispezione dei luoghi non ha cambiato, in sostanza, il quadro delle indagini condotte dalla Polizia. Al 52enne, in carcere e che non rispose negli interrogatori, viene contestato l’ omicidio aggravato, tra l’altro, dalla premeditazione e dalla crudeltà. Dalle testimonianze e dagli accertamenti con l’analisi delle chat dei telefoni, era emerso un rapporto "tossico" fatto di violenze, soprusi e prevaricazioni, andato avanti per oltre un anno e mezzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
