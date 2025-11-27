Nuovo sciopero generale in arrivo | treni a rischio per 24 ore a fine mese
Un nuovo sciopero generale è in arrivo nelle prossime settimane.A proclamare la nuova agitazione è stato sono stati i sindacati Cub e Usb, insieme ad altre sigle, che hanno indetto uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private per l'intera giornata di venerdì 28. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Nuovo sciopero dei treni di 24 ore! Qui orari, treni garantiti in Liguria e modalità dello stop - facebook.com Vai su Facebook
Venerdì 28 novembre è in programma un nuovo sciopero generale. I sindacati hanno indetto uno stop dei lavoratori pubblici e privati che interesserà trasporti, scuola, sanità e altri servizi. Tutti i dettagli ? shorturl.at/pKSR1 Vai su X
Sciopero generale 28 novembre, disagi in arrivo: le scuole saranno aperte o chiuse? - Le scuole potrebbero restare chiuse venerdì 28 novembre 2025 a causa dello sciopero generale, ma la partecipazione potrebbe essere limitata. Riporta skuola.net
Sciopero generale di venerdì 28 novembre: dai trasporti alle scuole - Venerdì 28 novembre 2025 è stato indetto un nuovo sciopero generale in Italia che coinvolgerà il settore pubblico e privato. Secondo meteo.it
I treni garantiti per lo sciopero del 28 novembre 2025 (Pdf). Orari di Trenitalia, Trenord e Italo - Trasporto ferroviario sotto pressione: garantite solo alcune fasce orarie e una lista ristretta di collegamenti. Riporta quotidiano.net