Un nuovo sciopero generale è in arrivo nelle prossime settimane.A proclamare la nuova agitazione è stato sono stati i sindacati Cub e Usb, insieme ad altre sigle, che hanno indetto uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private per l'intera giornata di venerdì 28. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Nuovo sciopero generale in arrivo: treni a rischio per 24 ore a fine mese