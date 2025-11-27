Nuovo sciopero generale in arrivo | treni a rischio per 24 ore a fine mese

Novaratoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo sciopero generale è in arrivo nelle prossime settimane.A proclamare la nuova agitazione è stato sono stati i sindacati Cub e Usb, insieme ad altre sigle, che hanno indetto uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private per l'intera giornata di venerdì 28. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

nuovo sciopero generale in arrivo treni a rischio per 24 ore a fine mese

© Novaratoday.it - Nuovo sciopero generale in arrivo: treni a rischio per 24 ore a fine mese

News recenti che potrebbero piacerti

nuovo sciopero generale arrivoSciopero generale 28 novembre, disagi in arrivo: le scuole saranno aperte o chiuse? - Le scuole potrebbero restare chiuse venerdì 28 novembre 2025 a causa dello sciopero generale, ma la partecipazione potrebbe essere limitata. Riporta skuola.net

nuovo sciopero generale arrivoSciopero generale di venerdì 28 novembre: dai trasporti alle scuole - Venerdì 28 novembre 2025 è stato indetto un nuovo sciopero generale in Italia che coinvolgerà il settore pubblico e privato. Secondo meteo.it

nuovo sciopero generale arrivoI treni garantiti per lo sciopero del 28 novembre 2025 (Pdf). Orari di Trenitalia, Trenord e Italo - Trasporto ferroviario sotto pressione: garantite solo alcune fasce orarie e una lista ristretta di collegamenti. Riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Sciopero Generale Arrivo