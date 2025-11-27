Nuovo lutto per la famiglia Valiante | addio ad Anna Rita sorella di Gianfranco

Dolore a Salerno per l'improvvisa scomparsa di Anna Rita Valiante, 59 anni, funzionario legale presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato. Una morte inaspettata che arriva a poco più di un anno di distanza dall'incidente stradale in cui perse la vita il fratello Mario insieme alla moglie Wilma. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

