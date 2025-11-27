Nuovo fondo Crescita Pmi di Simest | 100 milioni per internazionalizzare le imprese italiane

In risposta alla crescente necessità di solidità finanziaria e visione strategica per l’internazionalizzazione, Simest (società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) ha presentato il fondo Crescita Pmi, uno strumento da 100 milioni di euro interamente pubblico, pensato per sostenere le piccole e medie imprese e le mid-cap che vogliono rafforzare il proprio posizionamento fuori dai confini nazionali. Il fondo investirà attraverso partecipazioni minoritarie in co-investimento con primari operatori di private equity, con un focus sulle aziende che hanno già una vocazione internazionale o che vogliono intraprendere un percorso di crescita strutturato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Nuovo fondo Crescita Pmi di Simest: 100 milioni per internazionalizzare le imprese italiane

