Nuovo calcio | l’Arezzo cede al Latina ai rigori

Lortica.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una partita al cospetto di un migliaio di spettatori, infreddoliti alquanto, finita con una parata di Porro, giocatore che ha sostituito all’ultimo il portiere pontino Basti, espulso, salvando la porta con un’uscita dall’area, scaracollando Varela lanciato a rete.   Partita dove mister Bucchi ha inserito a mosaico elementi della Primavera e quelli meno utilizzati in campionato, oltre ai soliti più noti, salvo De Col, Chiosa, Gigli, Cianci, Chierico e Ravasio, oltre a Venturi e ai riabilitanti Dell’Aquila, Renzi e Dezi. A cosa è servita questa sconfitta? A provare il “gioco a dama”, già utilizzato ad Ascoli. 🔗 Leggi su Lortica.it

nuovo calcio l8217arezzo cede al latina ai rigori

© Lortica.it - Nuovo calcio: l’Arezzo cede al Latina ai rigori

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Calcio L8217arezzo Cede