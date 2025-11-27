Una partita al cospetto di un migliaio di spettatori, infreddoliti alquanto, finita con una parata di Porro, giocatore che ha sostituito all’ultimo il portiere pontino Basti, espulso, salvando la porta con un’uscita dall’area, scaracollando Varela lanciato a rete. Partita dove mister Bucchi ha inserito a mosaico elementi della Primavera e quelli meno utilizzati in campionato, oltre ai soliti più noti, salvo De Col, Chiosa, Gigli, Cianci, Chierico e Ravasio, oltre a Venturi e ai riabilitanti Dell’Aquila, Renzi e Dezi. A cosa è servita questa sconfitta? A provare il “gioco a dama”, già utilizzato ad Ascoli. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Nuovo calcio: l’Arezzo cede al Latina ai rigori