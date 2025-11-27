L’Inps ha pubblicato le nuove Faq per presentare la domanda del bonus mamme 2025. Quesiti e risposte serviranno a fornire chiarimenti ai cittadini e agli intermediari sui requisiti utili a fruire dell’incentivo che, da quest’anno, consente di disporre di 40 euro in più al mese in busta paga. In attesa degli aumenti della legge di Bilancio 2026, l’istituto di previdenza ripropone i chiarimenti forniti nella circolare numero 139 del 28 ottobre 2025 e nel messaggio numero 3289 del 31 ottobre 2025. Nelle comunicazioni si spiega che il bonus spetta alle madri lavoratrici di almeno due figli come integrazione al reddito. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Nuovo bonus mamme 2025, online le Faq Inps per fare domanda