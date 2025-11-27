Nuovo amore per Virginia Stablum | c’è Moise Kean dopo Luca Vezil
Sembra sia nata una nuova coppia Vip, quella composta da Virginia Stablum e Moise Kean. La notizia sta serpeggiando nei meandri del mondo del gossip, sottolineando come tutto stia avvenendo con grande discrezione. La modella e influencer trentina sarebbe ormai parte della quotidianità dell’attaccante di Fiorentina e Nazionale. Che possa donargli un po’ di serenità extra da portare in campo? La vita privata di Moise Kean. Nonostante sia un personaggio decisamente noto e riconoscibile, Moise Kean non ha mai apprezzato gettare la propria vita privata sotto i riflettori. Sono poche le informazioni sul suo conto al di fuori del campo. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche questi approfondimenti
C'è un nuovo amore per il centravanti della Fiorentina. La relazione con una modella e influencer di Trento (dal Corriere del Trentino) - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo amore per Virginia Stablum: c’è Moise Kean dopo Luca Vezil - L’ex Miss Universo italiana avrebbe un nuovo amore: come lei, anche l’attaccante della Fiorentina è reduce da una dolorosa rottura ... Segnala dilei.it
Moise Kean e Virginia Stablum, nuova coppia nel mondo del calcio? - Lei, modella, è la ex fidanzata di Ignazio Moser e Luca Vezil. Da msn.com
“Moise Kean è innamoratissimo della modella trentina Virginia Stablum”: l’indiscrezione sull’attaccante della Fiorentina - L'attaccante della Fiorentina vive un momento difficile in campo, ma fuori sembrerebbe aver trovato l'amore con l'ex Miss Universe Italy ... Segnala ilfattoquotidiano.it