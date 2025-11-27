Sembra sia nata una nuova coppia Vip, quella composta da Virginia Stablum e Moise Kean. La notizia sta serpeggiando nei meandri del mondo del gossip, sottolineando come tutto stia avvenendo con grande discrezione. La modella e influencer trentina sarebbe ormai parte della quotidianità dell’attaccante di Fiorentina e Nazionale. Che possa donargli un po’ di serenità extra da portare in campo? La vita privata di Moise Kean. Nonostante sia un personaggio decisamente noto e riconoscibile, Moise Kean non ha mai apprezzato gettare la propria vita privata sotto i riflettori. Sono poche le informazioni sul suo conto al di fuori del campo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Nuovo amore per Virginia Stablum: c’è Moise Kean dopo Luca Vezil