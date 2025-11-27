Nuovi servizi all’Urp Cie e passaporti più veloci
Due nuovi interessanti servizi all' Urp di via del Moro: sarà possibile il ritiro della carta d'identità elettronica e la prenotazione di appuntamenti per il rinnovo del passaporto. Per rendere più agevole il procedimento per il rilascio della carta d'identità elettronica e l'acquisizione del passaporto, l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico di via del Moro offrirà due nuovi importanti servizi a partire dal 1 dicembre. Nel primo caso, il cittadino che si è rivolto ai servizi anagrafici del Comune di Lucca per ottenere la propria Carta di identità elettronica (CIE), sia in caso di primo rilascio sia in caso di rinnovo, e sceglie poi di ritirarla in Comune, potrà farlo appunto presso gli uffici Urp di Via del Moro, dopo otto giorni lavorativi dalla richiesta.
