Nuovi Oss nelle valli Trebbia e Luretta iscrizioni al corso aperte fino al 12 dicembre

Ilpiacenza.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con venti nuovi operatori sociosanitari, cresce e si sviluppa nel territorio appenninico delle valli Trebbia e Luretta “Custode Solidale”, il progetto promosso dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano per un welfare di comunità rivolto agli anziani con più di 74 anni: una rete di assistenza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

nuovi oss nelle valli trebbia e luretta iscrizioni al corso aperte fino al 12 dicembre

© Ilpiacenza.it - Nuovi Oss nelle valli Trebbia e Luretta, iscrizioni al corso aperte fino al 12 dicembre

Argomenti simili trattati di recente

Nuovi Oss nelle valli Trebbia e Luretta, iscrizioni al corso aperte fino al 12 dicembre - sanitario della popolazione over 74 residente nelle frazioni dei comuni dell’Appennino piacentino. Scrive ilpiacenza.it

Più assistenza agli anziani in Valtrebbia e Valluretta, corso per 20 operatori sociosanitari - Con venti nuovi operatori sociosanitari, cresce e si sviluppa nel territorio appenninico delle valli Trebbia e Luretta "Custode Solidale", il progetto ... Secondo piacenzasera.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovi Oss Valli Trebbia