Nuovi Oss nelle valli Trebbia e Luretta iscrizioni al corso aperte fino al 12 dicembre

Con venti nuovi operatori sociosanitari, cresce e si sviluppa nel territorio appenninico delle valli Trebbia e Luretta "Custode Solidale", il progetto promosso dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano per un welfare di comunità rivolto agli anziani con più di 74 anni: una rete di assistenza.

