Si è tenuta ieri sera la prima assemblea pubblica promossa dal neonato comitato civico di Giovi, per discutere l’installazione di nuove e preesistenti antenne di telefonia mobile – incluse quelle per la tecnologia 5G – nelle aree collinari della zona. L’incontro ha portato all’attenzione delle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Nuove antenne di telefonia mobile, incluse quelle per la tecnologia 5G a Giovi: l'assemblea