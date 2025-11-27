Nuova Suzuki Across 2026 | tutto su come sarà il nuovo modello
Ottima domanda. Ecco quello che si sa finora (e quello che possiamo ragionevolmente prevedere) su come potrebbe essere la seconda generazione della Suzuki Across in arrivo nel 2026. Le informazioni — per ora — si basano su annunci ufficiali Suzuki Toyota, su indiscrezioni recenti e su quello che sappiamo della nuova generazione della Toyota RAV4, da cui l’Across è derivata. Perché cambia (e come è fatta ora). L’attuale Suzuki Across — lanciata nel 2020 — è in realtà una RAV4 PHEV “rimarchiata” per Suzuki, per rispondere alle esigenze di emissioni medie in Europa.. Suzuki e Toyota collaborano da tempo: questo significa che quando Toyota aggiorna la RAV4, è molto probabile che l’Across venga aggiornata di conseguenza. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
Altre letture consigliate
La prima Suzuki full electric. Il primo titolo Auto dell’Anno 2026. Il primo SUV che unisce Hightech + Avventura. Questa è la nuova Suzuki e-Vitara Trazione AllGrip-e, modalità TRAIL, 4X4 e zero emissioni. Dove gli altri si fermano… tu inizi a vivere. #Suzuki - facebook.com Vai su Facebook
Nuova Suzuki Across 2026: tutto su come sarà il nuovo modello - Ecco quello che si sa finora (e quello che possiamo ragionevolmente prevedere) su come potrebbe essere la seconda generazione della Suzuki Across in arrivo nel 2026. Scrive ilgiornaledigitale.it
Nuova Suzuki Vitara 2026: scopri come sarà il nuovo modello - Suzuki Vitara: potrebbe debuttare entro la fine del 2026 la nuova generazione del suv giapponese con tecnologia ibrida ed elettrica ... Segnala ilgiornaledigitale.it
Gamma Suzuki 2026: è l’ora dell’elettrica - La gamma Suzuki 2026 si arricchisce di ben due proposte elettriche, una delle quali potenzialmente destinata al successo. Lo riporta fleetmagazine.com