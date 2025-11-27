Nuova Suzuki Across 2026 | tutto su come sarà il nuovo modello

Ottima domanda. Ecco quello che si sa finora (e quello che possiamo ragionevolmente prevedere) su come potrebbe essere la seconda generazione della Suzuki Across in arrivo nel 2026. Le informazioni — per ora — si basano su annunci ufficiali Suzuki Toyota, su indiscrezioni recenti e su quello che sappiamo della nuova generazione della Toyota RAV4, da cui l’Across è derivata. Perché cambia (e come è fatta ora). L’attuale Suzuki Across — lanciata nel 2020 — è in realtà una RAV4 PHEV “rimarchiata” per Suzuki, per rispondere alle esigenze di emissioni medie in Europa.. Suzuki e Toyota collaborano da tempo: questo significa che quando Toyota aggiorna la RAV4, è molto probabile che l’Across venga aggiornata di conseguenza. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

