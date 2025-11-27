Nuova sezione alla Casa lavoro di Vasto Marsilio e Delmastro | Rieducazione e sicurezza al centro

Chietitoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Regione, Marco Marsilio, è intervenuto oggi 27 novembre all’inaugurazione della nuova sezione della Casa lavoro di Vasto, in contrada Torre Sinello. L’ampliamento aggiunge 46 posti ai 114 già attivi, nell’ambito del progetto di potenziamento della struttura penitenziaria. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

nuova sezione alla casa lavoro di vasto marsilio e delmastro rieducazione e sicurezza al centro

© Chietitoday.it - Nuova sezione alla Casa lavoro di Vasto, Marsilio e Delmastro: “Rieducazione e sicurezza al centro”

Approfondisci con queste news

nuova sezione casa lavoroMarsilio: “La nuova sezione della Casa lavoro di Vasto è un passo avanti per la sicurezza” - Il presidente della Regione, Marco Marsilio, è intervenuto oggi all’inaugurazione della nuova sezione della Casa lavoro di Vasto ... Da laquilablog.it

nuova sezione casa lavoroCarcere di Vasto, lavoro e formazione per ridurre la recidiva e garantire dignità - Il presidente della Regione, Marco Marsilio, è intervenuto oggi all’inaugurazione della nuova sezione della Casa lavoro di Vasto — in contrada Torre Sinello — che incrementa la capienza dell’istituto ... Si legge su regione.abruzzo.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Sezione Casa Lavoro