Nuova sede Cgil Landini | Spazio per tutti

Centinaia di persone hanno partecipato ieri all’inaugurazione della nuova sede della Cgil di San Benedetto. "Un luogo – ha detto la segretaria provinciale della Cgil Barbara Nicolai – destinato a diventare un punto di riferimento, un luogo d’incontro per i giovani, per chi vive condizioni di fragilità e per chi crede che i diritti non siano privilegi, ma il fondamento stesso della democrazia. Per questo abbiamo voluto offrire a tutti i nostri iscritti, a chi si rivolge alle nostre sedi e anche a noi stessi, uno spazio nuovo: una sede più grande, più accogliente, che per noi rappresentava una necessità assoluta e un bisogno concreto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

