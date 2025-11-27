Nuova razzia alla Polisportiva E’ l’ottavo furto in due anni
Otto furti in due anni: se non è un record poco ci manca. L’ultimo era stato computo appena tre settimane fa. La Polisportiva San Carlo, però, avrebbe l’ambizione di andare sul giornale vincendo partite e campionati, non per avere subito l’ennesimo furto. L’altra notte i ladri hanno forzato la porta del magazzino della sede, presso il campo sportivo di San Carlo, si sono impossessati di un palanchino col quale hanno forzato le altre porte e hanno messo tutto a soqquadro. Magrissimo il bottino, ormai nella sede della polisportiva non vengono più lasciati oggetti di qualche valore. Anche questa volta il furto è stato denunciato ai carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
Domani Roma sarà ancora un po’ più bella e più viva… Un nuova tappa de Il Civico Giusto, a via Altino nel quartiere di San Giovanni. Tre fratelli, tre diversi destini. E' la storia di Fausto, Michele e Carlo Sabatello, della razzia del 16 ottobre, di amici che sfioran - facebook.com Vai su Facebook
Basket. Nuova sconfitta per la Polisportiva Galli - Arezzo, 19 febbraio 2024 – Seconda sconfitta in fila per la Polisportiva Galli che dopo il passo falso contro la capolista Derthona, perde anche l’imbattibilità casalinga uscendo a mani vuote dal ... Riporta lanazione.it