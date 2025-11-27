Nuova razzia alla Polisportiva E’ l’ottavo furto in due anni

Otto furti in due anni: se non è un record poco ci manca. L’ultimo era stato computo appena tre settimane fa. La Polisportiva San Carlo, però, avrebbe l’ambizione di andare sul giornale vincendo partite e campionati, non per avere subito l’ennesimo furto. L’altra notte i ladri hanno forzato la porta del magazzino della sede, presso il campo sportivo di San Carlo, si sono impossessati di un palanchino col quale hanno forzato le altre porte e hanno messo tutto a soqquadro. Magrissimo il bottino, ormai nella sede della polisportiva non vengono più lasciati oggetti di qualche valore. Anche questa volta il furto è stato denunciato ai carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

