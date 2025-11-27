Nuova ondata di esuberi nei colossi hi-tech | è l’effetto IA Cosa succede a Milano

Milano – L’ultimo colosso tech a partecipare alle danze, annunciando un piano globale di tagli di personale, è il produttore di computer e stampanti Hewlett Packard (HP), con una ventilata riduzione di circa il 10% della sua forza lavoro nel mondo per concentrarsi sull’intelligenza artificiale e “aumentare l’efficienza”. Colosso che, tra l’altro, ha appena inaugurato il nuovo Experience Center di Cernusco sul Naviglio, uno spazio “dove HP mostra la sua idea di futuro del lavoro” attraverso “un ecosistema dove l’intelligenza artificiale rende fluide le esperienze quotidiane”. L’indagine choc sulle imprese: mansioni di 1 dipendente su 10 sostituite dall’intelligenza artificiale Gli altri colossi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

