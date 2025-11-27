Nuoto Penny Oleksiak squalificata fino al 2027 | tre test antidoping saltati dalla canadese
Uno stop importante. Sarà costretta a rimanere lontana dalla vasca Penny Oleksiak. La nuotatrice canadese, capace di vincere in carriera sette medaglie olimpiche, tra cui lo storico oro nei 100 stile libero a Rio 2016, dovrà scontare due anni di squalifica per aver saltato tre test antidoping a sorpresa. Lo ha annunciato l’Aquatics Integrity Unit, confermando che l’atleta ha accettato le conseguenze previste dal codice antidoping. La 25enne nordamericana si era ritirata dai Mondiali di nuoto a Singapore, proprio perché era in corso un procedimento legato ai cosiddetti “Whereabouts”, rivendicando però di non aver violato le norme. 🔗 Leggi su Oasport.it
