Uno stop importante. Sarà costretta a rimanere lontana dalla vasca Penny Oleksiak. La nuotatrice canadese, capace di vincere in carriera sette medaglie olimpiche, tra cui lo storico oro nei 100 stile libero a Rio 2016, dovrà scontare due anni di squalifica per aver saltato tre test antidoping a sorpresa. Lo ha annunciato l’Aquatics Integrity Unit, confermando che l’atleta ha accettato le conseguenze previste dal codice antidoping. La 25enne nordamericana si era ritirata dai Mondiali di nuoto a Singapore, proprio perché era in corso un procedimento legato ai cosiddetti “Whereabouts”, rivendicando però di non aver violato le norme. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto, Penny Oleksiak squalificata fino al 2027: tre test antidoping saltati dalla canadese