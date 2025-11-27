Nuoto Emma Virginia Menicucci costretta a rinunciare agli Europei in vasca corta a Lublino
Poca fortuna per Emma Virginia Menicucci, in vista degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta a Lublino (Polonia), in programma dal 2 al 7 dicembre. L’azzurra, infatti, non potrà prendere parte alla competizione nella piscina polacca da 25 metri per un incidente stradale di lieve entità a Roma. Come riportato dalla nota della Federnuoto: “ Da esami diagnostici e relative visite specialistiche è emersa la necessità di un periodo di terapie e riposo che non ne consentono la partecipazione ai campionati europei di nuoto in vasca corta, al via a Lublino il 2 dicembre “, si legge. “ L’atleta dell’Esercito CC Aniene, infatti, ha riportato un trauma contusivo costale che, dopo gli esami diagnostici e le visite specialistiche effettuate a Roma, ha evidenziato la necessità di un periodo di terapia e riposo assoluto. 🔗 Leggi su Oasport.it
