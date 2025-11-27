Nuoto Azzurrissimo da dieci medaglie Tnt Empoli ok nel meeting di casa
Dieci medaglie è il bottino del Tnt Empoli nel 19esimo meeting nazionale Azzurrissimo, alla piscina di Empoli. L’impresa è riuscita a Gabriele Pagliai (classe 2010) oro nei 100 farfalla, 50 e 200 dorso; Andrea Nania (’07) argento sui 100 farfalla, bronzo nei 200 farfalla; Anita Savino (’06, nella foto) oro sui 200 farfalla, argento nei 50 e 100 farfalla; Daria Mihaela Mare (’14) argento sui 50 dorso e 100 rana. Diverse poi le prestazioni di spicco, a cominciare dalle tre Esordienti A, al debutto agonistico: Vanessa Cinotti, Asia Marmugi e Noemi Randisi. In classifica generale la società di viale delle Olimpiadi ha ottenuto 83 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
