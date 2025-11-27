Nubia Z80 Ultra è in offerta lancio a -100€ dal prezzo di listino | scopri come grazie al coupon
Nubia Z80 Ultra in offerta su AliExpress: fotocamera da 50 MP, Snapdragon 8 Elite e display 144 Hz a 548€ con coupon. Scopri le specifiche complete del flagship. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
POCO X7 Pro, Honor 400 e nubia Z70S: tris di smartphone su AliExpress, si parte da 160€! #Offerte https://gizchina.it/2025/11/poco-x7-pro-honor-400-nubia-z70s-ultra-offerte-aliexpress-novembre/ - facebook.com Vai su Facebook
Recensione Nubia Z80 Ultra: con Snapdragon 8 Elite Gen 5 a 629€ - C rosso e la cover protettiva in plastica rigida che protegge però solo il ... Lo riporta smartworld.it
nubia Z80 Ultra debutta con Snapdragon 8 Elite e batteria da 7200 mAh - nubia ha ufficializzato la disponibilità mondiale di Z80 Ultra, terminale che punta a posizionarsi come riferimento tanto per gli appassionati di fotografia mobile quanto per i videogiocatori. Come scrive hwupgrade.it
Nubia Z80 Ultra con Snapdragon 8 Elite Gen 5 e super batteria in Italia: i prezzi - Il nuovo Nubia Z80 Ultra può contare su un display BOE X10 OLED da 6,85 pollici, con risoluzione 1. Scrive hwupgrade.it