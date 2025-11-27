Il vortice depressionario ancora attivo sul basso Tirreno e alimentato da correnti fredde di estrazione scandinava, si sposterà venerdì sullo Ionio e nel weekend si perderà sulla penisola Balcanica. Sarà ancora in grado di condizionare il tempo sulla Sicilia, venerdì con qualche pioggia sulle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Nubi, qualche pioggia e aria frizzante: il meteo per il prossimo weekend