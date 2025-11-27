Nubi qualche pioggia e aria frizzante | il meteo per il prossimo weekend
Il vortice depressionario ancora attivo sul basso Tirreno e alimentato da correnti fredde di estrazione scandinava, si sposterà venerdì sullo Ionio e nel weekend si perderà sulla penisola Balcanica. Sarà ancora in grado di condizionare il tempo sulla Sicilia, venerdì con qualche pioggia sulle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
#24novembre2025 Mentre in Valpadana si va dalle nubi basse alla pioviggini sparse, su alcune vallate alpine e prealpine scende qualche fiocco grazie al freddo presente nei bassi strati. La neve scende e scenderà in maniera generosa sulla Valle d’Aosta, fi - facebook.com Vai su Facebook
Mentre in Valpadana si va dalle nubi basse alla pioviggini sparse, su alcune vallate alpine e prealpine scende qualche fiocco grazie al freddo presente nei bassi strati. La neve scende e scenderà in maniera generosa sulla Valle d’Aosta, fino a quote basse fin Vai su X
Dicembre sconvolge il meteo: Italia tra gelo, piogge, vento e sole improvviso - Nuova fase di dicembre tra aria più mite in quota, residua influenza del vortice polare e graduale ritorno a una circolazione più zonale, con ... Secondo abruzzo24ore.tv
MALTEMPO Puglia, tre giorni tra nubi, piogge e schiarite: il maltempo bussa alla porta ma non sfonda - Un inizio settimana all’insegna dell’instabilità attende la Puglia, con il ritorno di nubi e piogge a più riprese ... Scrive statoquotidiano.it
IL METEO / Ancora neve sulle Alpi, da domani qualche raggio di sole in più - Sui confini con la Francia l'intrusione di aria più calda e sopra lo 0 potrebbe generare temporanee piogge gelate, prestare attenzione. Scrive targatocn.it