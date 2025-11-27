L’auspicio è che questa sia la volta buona. E perché lo sia serve che alle parole seguano (finalmente) i fatti. Dal palazzo comunale è arrivata una nuova cronotabella relativa ai lavori di realizzazione del quartiere Novello, destinato a sorgere nell’area dell’ex Mercato Ortofrutticolo e in base alla quale i lavori nel cantiere dovrebbero riprendere entro la primavera del 2026 per portare poi all’ultimazione dei primi appartamenti nel 2027. Dunque entro due anni. L’attesa è tanta, perché il riferimento è a uno dei più ambiziosi interventi di social housing cesenati, concepito con l’intento di mettere a disposizione della comunità alloggi a canoni e prezzi di acquisto inferiori rispetto a quelli di mercato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Novello, aggiornato il business plan: "Via ai lavori nella primavera 2026"