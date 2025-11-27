Nove attori e attrici insieme contro la violenza di genere
Nove attori e attrici di Forlì e Cesena hanno portato lo spettacolo ‘Dopo il silenzio’ al teatro Nuovo Sentiero di Firenze. Lo spettacolo, di cui l’insegnante del Pascal Comandini di Cesena, Gabriella Montemurro, ha curato regia e drammaturgia, è un grido e una battaglia contro la violenza di genere. Lo spettacolo (della compagnia teatrale Bottega Italia) nasce dalla storia vera di Irene Merlo, medico e scrittrice che firma la regia insieme a Montemurro. La protagonista (Irene stessa) porta sul palco la propria esperienza di violenza, ricostruendo il percorso che l’ha condotta dal silenzio alla possibilità di raccontare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
