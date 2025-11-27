Non vengono fatti salire sul bus e si piazzano in mezzo alla strada non facendolo ripartire | denunciati

Anconatoday.it | 27 nov 2025

FABRIANO – Sono stati riconosciuti dall’autista del bus, che diverse volte si era imbattuto in quei due giovani che erano soliti usufruire dei mezzi pubblici senza pagare il titolo di viaggio, ma quando si è rifiutato di prenderli a bordo non è stato in grado di ripartire e proseguire nel. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

