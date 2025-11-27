Non vengono fatti salire sul bus e si piazzano in mezzo alla strada non facendolo ripartire | denunciati
FABRIANO – Sono stati riconosciuti dall’autista del bus, che diverse volte si era imbattuto in quei due giovani che erano soliti usufruire dei mezzi pubblici senza pagare il titolo di viaggio, ma quando si è rifiutato di prenderli a bordo non è stato in grado di ripartire e proseguire nel. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Mettete otto scimmie in una stanza. Al centro, una scala porta a un casco di banane appeso al soffitto. Ogni volta che una scimmia prova a salire, tutte vengono bagnate con acqua gelata. L’esperienza è talmente spiacevole che, presto, quando una tenta di sal - facebook.com Vai su Facebook
Bus pieni, ressa per salire ma anche insulti e spinte alle fermate. «È un servizio indecoroso» - Basta vedere quello che è successo ieri pomeriggio, attorno alle 17, in piazza Roma. Si legge su corriereadriatico.it