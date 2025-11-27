Non tutte le fibre sono uguali | ecco quali favoriscono salute e longevità

Solubili, insolubili, fermentabili: ognuna lavora in modo diverso nel nostro organismo. Ma come orientarsi tra le varietà? . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Non tutte le fibre sono uguali: ecco quali favoriscono salute e longevità

In collaborazione con Accademia dei Georgofili promuoviamo un importante incontro dedicato alle fibre alimentari. Tutte le info nella locandina - facebook.com Vai su Facebook

Non tutte le fibre sono uguali: ecco quali favoriscono salute e longevità - Solubili, insolubili, fermentabili: ognuna lavora in modo diverso nel nostro organismo. Lo riporta gazzetta.it

Fibre, quante mangiarne al giorno per ridurre il rischio di diabete e infarto: lo studio - Le fibre sia solubili che insolubili sono delle alleate del benessere generale, non solo di quello dell'intestino ... Come scrive msn.com