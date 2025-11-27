Non solo Stranger Things | Joe Keery è anche Djo autore di una canzone che tutti ma proprio tutti conosciamo
«And when I’m back in Chicago, I feel it.». Che sia su TikTok, su Instagram o alla radio, una cosa è certa: tutti abbiamo ascoltato, almeno una volta, End of Beginning. Quello che non tutti sanno, però, è che l’autore del singolo synth pop del 2022, il cantante Djo, altri non è che Joe Keery, l’amatissimo Steve Harrington di Stranger Things. Il brano è infatti tratto da Decide, il secondo album in studio dell’attore e cantautore statunitense, che continua a portare avanti entrambe le sue grandi passioni. Nato il 24 aprile 1992, Joe Keery è cresciuto a Newburyport, in Massachusetts. Da ragazzo ha frequentato il Theatre in the Open, un campo di arti performative al Maudslay State Park, e ha iniziato a recitare al liceo, esibendosi inizialmente solo per l’insistenza di una delle sue sorelle. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L’ultima stagione di Stranger Things è alle porte di Netflix, ma sapevate che alcuni dei protagonisti della serie sono anche ottimi musicisti? Scopri i talenti musicali di Vecna, Steve, Mike, Robin e… Undici Chi è il più talentuoso di Hawkins? - facebook.com Vai su Facebook
Stranger Things 5, l’attesa sta per finire. Da che ore sarà disponibile il Volume 1 su Netflix? startupitalia.eu/lifestyle/stra… Vai su X
Stranger Things, diversi attori sono anche cantanti: tutti i loro progetti musicali - Dal folk di Maya Hawke all'indie Joe Keery e al country di Jamie Campbell Bower, tutti i progetti musicali degli attori di Stranger Things. Lo riporta lettera43.it
‘Stranger Things’ Star Joe Keery Reveals the Internet Gets His Birthday Wrong: ‘You Don’t Know Me, Motherf–ker’ | Video - "Stranger Things" star Joe Keery has revealed one basic fact about him that the internet has had wrong all along. Si legge su yahoo.com
Joe Keery, biografia di un artista tra cinema e musica - Quando l'indie incontra il Sottosopra: il percorso di un talento che ha trasformato la nostalgia in energia creativa ... Come scrive cosmopolitan.com