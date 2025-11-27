Non solo Stranger Things | Joe Keery è anche Djo autore di una canzone che tutti ma proprio tutti conosciamo

«And when I’m back in Chicago, I feel it.». Che sia su TikTok, su Instagram o alla radio, una cosa è certa: tutti abbiamo ascoltato, almeno una volta, End of Beginning. Quello che non tutti sanno, però, è che l’autore del singolo synth pop del 2022, il cantante Djo, altri non è che Joe Keery, l’amatissimo Steve Harrington di Stranger Things. Il brano è infatti tratto da Decide, il secondo album in studio dell’attore e cantautore statunitense, che continua a portare avanti entrambe le sue grandi passioni. Nato il 24 aprile 1992, Joe Keery è cresciuto a Newburyport, in Massachusetts. Da ragazzo ha frequentato il Theatre in the Open, un campo di arti performative al Maudslay State Park, e ha iniziato a recitare al liceo, esibendosi inizialmente solo per l’insistenza di una delle sue sorelle. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

