Nonostante la vittoria contro il BodoGlimt in Champions League, in casa bianconera c’è necessità di intervenire a gennaio La Juventus è tornata dalla Norvegia con tre punti in tasca, una delle poche cose positive della serata. Dopo un primo tempo inguardabile, Yildiz ha trascinato i compagni e Openda e David sono tornati al gol, finalmente. Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it Ma i problemi restano e il lavoro che dovrà fare l’allenatore Luciano Spalletti è davvero tanto. L’attacco deve tornare a segnare con tutti i suoi uomini, mentre il centrocampo resta il vero punto debole di questa squadra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Non solo centrocampo: tre nomi per la difesa a gennaio, Cresswell l’uomo di Comolli